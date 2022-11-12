高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會12日登場，無黨籍高雄市長候選人鄭宇翔在會後說，高雄可以成為反攻大陸的基地，他想要發起革命，落實三民主義在全中國。

鄭宇翔在接受媒體聯訪時，應媒體要求，脫去口罩給媒體拍攝。對於給自己打幾分，他說，沒有特別去評估，今天就是盡可能把該說的，陳述心中的想法。

由於鄭宇翔在選舉公報的資料相當有限，對於其背景，他說，覺得沒必要提供。他要強調的是政見，以及在政見發表會所講的，包含過去很久沒聽過的事，以及很久沒有人敢提的事。

談到高雄有怎樣的潛力成為反攻大陸的基地？鄭宇翔說，基本上，高雄做為一個國家都可以，高雄完全有這個資格成為一個基地。媒體追問，這是指不用反攻大陸，可以獨自成為一個國家？他解釋，這是為了要完成此目的而成為這個基地；他想要發起一個革命，反攻大陸只是過程，最終還是落實三民主義在全中國。