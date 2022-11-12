桃園市長選戰，根據《CNEWS匯流新聞網》公布的最新民調，國民黨候選人張善政以36.2%微幅領先民進黨候選人鄭運鵬的30.1%，無黨籍候選人鄭寶清10.3%居第三、民眾黨候選人賴香伶5.2%第四。針對民調的變化，該網站分析稱主因是，張善政鴨子划水得以領先，而鄭運鵬除了因新竹市前市長林智堅抄襲風波的止血時間點遲了，還有鄭對桃園提出的願景被負面選戰埋沒了。

針對桃園市長選舉的情勢演變，《CNEWS匯流新聞網》對此分析指出，與整體大局脫不了關係。包括原定參選桃園市長的林智堅爆發抄襲風波，民進黨中央止血時間點在8月，但前面傷害已然造成，使鄭運鵬啟動選戰模式的時間點同樣延遲。還有民進黨執政逐漸引發不滿。

該網站更進一步分析，民進黨操作桃園市長選舉的策略，以「負面選戰」為主，「抗中牌」為輔，未料國民黨爆鄭運鵬曾赴陸經商引發爭議，民進黨的操作策略竟變成「迴力鏢」打到自己。而鄭運鵬對桃園的市政願景，也因負面選戰的影響而被埋沒。

至於張善政，該網站分析指出，張善政的選戰打法就如「鴨子划水」，亦步亦趨「搞定」與地方上的關係，選定時間點，將桃園市政願景一招一招打出來，他的市政願景比起鄭運鵬，更被桃園市民所知悉。

該民調是《CNEWS匯流新聞網》委託精確市場研究調查公司，以分層比例隨機抽樣法進行市內電話訪問，調查日期為11月5至7日，調查對象為戶籍在桃園市，年滿20歲的一般民眾，共計完成1,083個有效樣本，抽樣誤差在百分之九十五的信心水準下，正負3.0個百分點。