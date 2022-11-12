蘇煥智指阿中當選阿國當地下市長 黃承國叫他去問這個人。資料照

台北市公辦政見會今登場，台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智發言再度槓上前國策顧問黃承國；他說，民進黨台北長候選人陳時中當選，黃就會是台北市的地下市長；黃承國表示，當年他挺柯文哲，蘇煥智可以去問柯，「8年我有去關說過任何一件事情嗎？」

蘇煥智今在公辦政見會中拿出一張照片，指陳時中旁邊是他非常仰賴的前國策顧問黃承國，很多要升遷的警官都會透過黃。若治安問題不處理，蔡英文就是非常失敗的總統。

蘇煥智質疑，警官升遷要透過黑道，台灣要怎麼掃黑？呼籲蔡總統、民進黨要讓黃承國退出英系權力核心，宣示掃黑決心；否則陳時中當選後，黃承國就會是台北市的地下市長。

黃承國表示，針對蘇煥智不實指控，首先，他並非市長候選人，也未掛名陳時中競選總部任何職務。市長候選人應就政策論述、理念說明爭取市民認同，而不是將公辦政見之公共資源，做為個人私怨發洩，抹黑攻訐他人之塲域。

他說，2014民進黨決定禮讓支持柯文哲參選台北市長，他雖身為台北市黨部主委，但非他一人能獨斷此事，乃中常會之公決，蘇煥智候選人將此怨恨針對他一人，實在可笑。

他表示，如若照蘇煥智的邏輯，2014年他力挺柯文哲，那他不是已經做了8年地下市長，「你可以問柯市長，他當市長這8年，我有去推薦過任何一個人事嗎？我有去關說過任何一件事情嗎」？