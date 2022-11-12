林佳龍今在永和仁愛公園舉行活動，雖然今日適逢六日，但現場人潮稀疏，目視未滿千人，顯見在深藍選區未獲太大支持。（蔡雯如攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍永和總部今成立，副總統賴清德也前來站台，他表示，他是新北市子弟兵，因此都會聽候選人政見，他聽了林佳龍的政見相當感動，因為這些政見都與他想法一致，他也強調，林佳龍有三大優點：愛心、理想性、學經歷鍊豐富，希望新北鄉親多加支持，讓林佳龍支持度超越46％。

林佳龍今在永和仁愛公園舉行活動，雖然今日適逢六日，但現場人潮稀疏，目視未滿千人，顯見在深藍選區未獲太大支持。

林佳龍致詞時表示，永和原先規畫7座花園城市，但多數卻變成住宅，相當可惜，若他上任後，將積極提高人均綠地、圖書館藏書，另外，永和大陳都更宅也會規畫增加公共空間，像是長照、日照、公托等設施，提升社區的生活品質。

賴清德表示，林佳龍與新北市感情很深，從小他就在新北市長大，林佳龍是很有愛心的人，他就讀建中時，曾幫助老師編撰教科書，獲得10萬元版權，這是一筆很大的金額，但林佳龍沒有亂花，反而是去認養偏鄉孩童，至今他還認養5個小孩，相當有愛心。

另外，他也很有理想性，就讀台大政治系時就參加野百合學運，向前總統李登輝提出廢除萬年國大、總統民選等要求；林佳龍出社會後，也擔任過行政院發言人、立委、市長等職位，為少見擁有中央和地方歷練的政治人物。

賴清德也提到，台灣面對很大的海內外挑戰，中國動不動派飛機飛過來，國際社會對台灣發展很關心，懇求新北市民眾，當蔡英文後盾，用選票支持小英，也期盼林佳龍支持度能突破46％，讓新北大翻新。