西方計畫對俄油出口制定價格上限，以箝制俄羅斯戰爭金援，但計畫是否能有所成效，需要獲得大陸和印度等非西方買家的合作，但經過幾個月溝通無果，日前美國財政部長葉倫（Janet Yellen）改口表示，樂見印度、大陸或非洲等國家購買便宜俄油，即使超出價格上限。

葉倫周五（11日）出席美印經濟關係會議時，接受路透社採訪表示，只要避開西方保險、金融和海事服務，美國樂見印度盡可能的持續購買俄羅斯石油，包括以高於G7限價機制的價格購買。

葉倫說，限價旨在抑制全球油價，並阻斷俄羅斯的收入。她補充，一旦歐盟停止進口，俄羅斯如果不遵循限價機制或折價出口，將無法如現在一般大規模出售石油，「他們將大量尋找買家，而許多買家依賴西方服務」。

G7和澳洲將於12月5日截止日前公布限價的最終細節。葉倫表示，限價將使印度、大陸和其他俄油潛在買家能夠壓低售價，屆時俄油會以更便宜的價格出售，「我們樂見印度、大陸或非洲能買到便宜俄油，這樣不錯」。

葉倫指出，只要不使用西方服務，印度及其私營石油公司能以任何價格、任何方式購買俄油。

在此之前，印度公開表態會持續購買俄油，因為其對印度有利可圖。一名不具名印度官員透露，他認為印度並不會參與限價機制，也已向世界各國明確表達這一點。