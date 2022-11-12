駕駛看見千萬賓利敞篷車逆向超車，差點撞上左轉進來的廂型車，讓他驚呼連連。

彰化縣彰化市寶山路上，日前有輛千萬賓利敞篷車，疑似見前方車輛速度太慢，耐不住性子，直接跨越雙黃線要逆向超越2輛車，然而，就在賓利瞬間加速衝出去時，前方剛好有個路口，有輛廂型車欲左轉切入，賓利駕駛便在順向與對向2車輛縫隙間鑽了出去，這危險的超車方式，也讓提供畫面的駕駛「驚呼連連」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段21秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於彰化縣彰化市寶山路段，駕駛乖乖行駛在1輛賓士休旅車後方，此時，駕駛後方1輛寶藍色的千萬賓利敞篷車，疑似耐不住性子覺得前方車輛開太慢，直接跨越雙黃線急加速，打算要超越包含駕駛的車輛與前方的賓士休旅車。

駕駛看見千萬賓利敞篷車逆向超車，差點撞上左轉進來的廂型車，讓他驚呼連連。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

然而，前方有個路口時，可看見有輛廂型車要左轉出來，而該輛敞篷賓利便在賓士休旅車和廂型車中間的縫隙中，順利鑽了出去，但這驚險萬分的過程，也讓提供行車紀錄器的駕駛驚呼聲連連；該頻道也在標題寫下「阿北喔喔喔喔到差一點升天了！」。

影片一出，網友紛紛留言表示「再快等一下還不是要等紅綠燈」、「零北賓利拉，罰款是什麼? 只是我帳戶裡的零頭」、「為什麼沒下去」、「雙黃超車1200元+連續超車1200元」。

由於，賓利車輛駕駛已經嚴重造成用路人行車危險，警方將依道路交通處罰條例45條第3款「不依規定行駛車道」將處罰600-1,800元以下罰鍰，將通知車主、駕駛人到案說明。