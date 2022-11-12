第8屆台北市長公辦政見發表會今天登場，民進黨台北市長候選人陳時中批評國民黨台北市長候選人蔣萬安提出的政見，像是矽谷經驗、公車預約等都沒有具體內容相當空洞。對此，蔣萬安大酸，「台北絕對不能交給在疫情中讓人民遭遇困難與傷害，卻始終自我感覺良好的人來治理。」

蔣萬安提到，自己確診的經驗，他指出，確診當天看到快篩上兩條線，當時隔離政策還是「10＋7」，到了醫院門外等待PCR，看到醫護人員進進出出，父母抱著孩子在急診室外苦苦等待，他早就做好染疫心理準備，二寶發燒到39度，現在想起來還是很愧疚和生氣，政府沒有把人民照顧好。

他批評，「3＋11」沒有會議記錄，黑心快篩流入市面，小吃店都可以標到衛福部16億的案子，我們希望城市有所改變，但台北絕對不能交給在疫情中讓人民遭遇困難與傷害，卻始終自我感覺良好的人來治理，因為台北要改變，絕對不是往壞的方向。

蔣萬安也提到，「四大發展、五大中心」，讓台北重新與世界接軌，重振台北不是口號，會用決心和意志讓台北煥然一新。

此外，陳時中也批評蔣萬安根本沒提出如何以矽谷經驗改變台北，蔣萬安說，「好的市長，就是城市的CEO，是城市的管理者」，應該積極利用科技創新管理思維，解決沉痾以久的市政問題。

他舉例，台北常堵車，科技可以幫大忙，台北市交通問題必須聯合北北基桃生活圈一起解決，將成立「雙北公共運輸委員會」，全面整理優化跨市公車路線，例如，針對特定需求族群，採取預約公車制度，積極導入大數據系統，積極的車流管理與疏導，台北更應該拉高格局，以國際城市宏觀思維，多元包容的政策，將這種風氣傳送自全台各地。