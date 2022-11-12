不少民眾認為，清潔牙齒只需用到牙刷，而忽略牙線的重要性。牙醫師近日表示，平常只有刷牙未用牙線，容易造成牙齦出血、口臭、掉牙、蛀牙及牙結石5風險，呼籲民眾要養成使用牙線的好習慣，才能將清潔牙齒的動作做得更徹底。

牙醫師蔡雅藍在臉書粉專提到，根據統計顯示，台灣只有不到四分之一的人，有使用牙線的習慣，大多數的人都認為，只要刷牙就好，不需要用牙線，但潔牙動作不徹底，還是會有牙菌斑殘留，長期下來產生「牙齦出血」，因為牙垢堆積在較難清潔的牙縫間，有時牙刷根本刷不到，進而造成牙齦炎，引發牙齦出血問題。

再來就是「口臭」，口臭最常見原因就是口腔衛生不良，細菌堆積發出異味，若是有使用牙線習慣，可減少細菌堆積風險，而且當牙縫沒清乾淨時，容易造成牙菌斑孳生，形成「牙結石」，嚴重還會導致牙周病產生，出現牙齒鬆動、掉落問題，除此之外，細菌與食物殘渣堆積在牙縫間，長久下來容易形成蛀牙。

黃文龍牙醫師也曾提醒，民眾使用牙刷3個月就得換新，即使牙刷看起來很乾淨，但放太久會導致病原孳生，邊刷牙可能將細菌和病毒吃下肚，害自己生病感冒，若牙刷的刷毛已岔開外翻，表示牙刷潔牙能力已打折，需要更換，而刷毛底部變色，出現黃色或黑色污漬，則是牙刷孳生細菌的訊號，代表牙刷髒了須換新。