雲林縣西螺福興宮太平媽抵北港朝天宮，重現古香路之旅。（張朝欣攝）

雲林縣西螺鎮福興宮太平媽「虎虎太平‧再現笨港」會香之旅，重現60年前古香路，12日媽祖鑾駕抵達北港朝天宮，眾多信眾夾道相迎，見證1甲子前的古香路盛況，把握難得機會參拜太平媽與北港媽，太平媽當晚駐駕北港朝天宮，13日回鑾西螺市區遶境賜福。

西螺福興宮曾於1920年至笨港進香，後來又於1960至1962年連續3年進香，時隔60年，今年元長鄉鰲峯宮大科年迎請馬鳴山五年千歲回庄遶境，首次邀太平媽作客賜福，眾人均認為是神明的旨意，促成此次重現古香路的契機。

太平媽鑾駕12日傍晚從聯結雲、嘉2縣的北港觀光大橋進入北港鎮，隨後沿著北港朝天宮廟前中山路前進，一路鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，抵達朝天宮後，依古禮迎請太平媽駐駕，兩宮人員與信眾歡聲連連，希望兩宮情誼長長久久，共同保佑國泰民安、風調雨順。

朝天宮董事長蔡咏鍀、福興宮董事長楊文鐘等人表示，兩宮情誼深厚，希望可以透過再現古香路，在後疫情時代，讓媽祖溫暖的愛帶給民眾希望與生機，祈求世界和平、人民生活安定。