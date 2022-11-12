在季中加入《全明星運動會4》黃隊的敖犬今（12日）在IG曬出快篩2條線的照片，證實確診，他也透露隔離期間除了無法參與練習，更將缺席黃隊的最新比賽，「努力防守了三年，立志成為天選之人，終於還是中了」。

敖犬表示確診後最抱歉的人就是黃隊隊員，「發病前兩天都待在家，也沒接觸什麼人，原因不明，比較抱歉的是，這周無法參與黃隊練習，比賽日也到不了，只能精神與大家同在，希望yellow chill一切順利，0＋7隔離開始，祝大家都身體健康平安」；隊友們也在第一時間留言安慰，彭尊發揮幽默寫道「沒有你在，我有多煩惱」，徐瑋澤也說：「犬哥早日康復！等你強勢回歸！！！」

敖犬發文證實確診。（摘自IG）

經紀人表示敖犬近2日發燒，原以為是感冒的他快篩後驚見2條線，他也在第一時間通知黃隊隊員，希望大家都能照顧好身體，經紀人也透露敖犬目前已退燒但仍感到全身無力，此外還有聲音沙啞、少許咳嗽等症狀。