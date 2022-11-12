台中市長盧秀燕表示，現在青少年的想法成熟，需求與過去不同，兒福聯盟認為「孩子需要什麼，就提供什麼」，也提供她不一樣的啟發，盼未來市府在相關業務上也可以做出調整。（潘虹恩攝）

兒福聯盟選在台中成立全國首間「Youth＋少年據點（簡稱少年＋）」，提供青少年友善空間，更特別的設置具有隔音效果的團練空間。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕啟動選戰模式，12日在緊湊的行程中抽空出席兒福聯盟「少年＋」少年據點開幕，盧秀燕表示，現在的青少年的想法成熟，需求和過去不太一樣，兒福聯盟「孩子需要什麼，就提供什麼」的理念，提供了不一樣的啟發，盼未來市府在相關業務上也可以做出調整。

為了回應「少年們」的心聲，兒福聯盟選在台中成立全國首間「Youth＋少年據點（簡稱少年＋）」，提供青少年友善空間；現場提供優質讀物、團體互動的桌遊，更特別的設置具有隔音效果的團練空間，讓愛音樂、愛跳舞的孩子免於高額費用租借練習場地，滿足青少年需求。

盧秀燕說，過去很多從事社福和青少年教育的工作大概都有一些計畫和既成的服務事項，但兒福聯盟秉持「孩子需要什麼，我們就提供什麼」的理念，透過調查孩子需求，兒盟提供服務、據點或設施；「當孩子願意走進來，我們才服務的到他們，提供輔導」，兒福聯盟在台中成立全國第1個青少年據點，給了她很好的啟發。

盧秀燕表示，她也在市政府推動利用市府的空間，作為青少年喜歡的練舞空間，如舊社捷運站的1樓日前已經啟用；青少年需求她與市政團隊會大力給予支持，今天看到統計發現「交通便利」與「免費」是青少年最需要的休閒空間，她會繼續與民間合作找出更多符合青少年需求的空間，讓台中的孩子能夠在安全的場域中發展自己的興趣。

兒福聯盟執行長白麗芳表示，兒盟從事失蹤兒少協尋已經超過30年，在服務經驗中發現失蹤對象已經從拐賣轉變成青少年離家，兒福聯盟持續往前走，不再只是被動尋找，而是能走在更前面的「預防工作」，從接觸青少年了解他們的需求，適時提供服務。

白麗芳進一步說明，台中市府與兒福聯盟長期互動，因此決定把首間少年據點開設在台中；兒福聯盟調查有76％的少年需要「免費」的休閒空間，實際上卻只有23％的少年使用過，而且免費空間租借手續繁瑣，因此「少年＋」據點孕育而生，未來也會利用少年據點開設合適的課程、活動，讓台中青少年獲得更多自在發展、多元探索、情緒陪伴的服務。