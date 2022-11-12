創作團隊「溫度物所」在國宅社區通往中興公園的通道，打造花卉展示作品〈友好發生〉，還設計了互動扭蛋機。（張芷瑜攝）

荷裔畫家羅斌創作出8幅〈國父遊台北〉系列作品。（張芷瑜攝）

在街角發現各種愛的可能，「台北街角遇見設計」繼首波作品10月在士林登場後，又以「你、我和街角的三角戀愛」為主軸，於11月12日至12月11日，邀請5組創作團隊拆解「愛」的元素， 在信義區帶來7件作品，此外，11月13日下午在信義區中興公園還將舉辦不插電音樂演出，邀民眾同樂。

「台北街角遇見設計」計畫從11月12日至12月11日，走進信義區國父紀念館以南、光復南路以東、基隆路以西，緊鄰繁華信義計畫區的三角區域， 以「你、我和街角的三角戀愛」為題，邀請5組橫跨劇場、音樂、視覺、花卉等領域的創作者， 帶來7件不同類型的作品。

創作團隊「溫度物所」在國宅社區通往中興公園的通道，打造花卉展示作品〈友好發生〉，創作團隊表示，一開始以花卉當素材，因為能接觸不同年齡層的人，也透過植物溫暖形象改變環境意象，還設計了互動扭蛋機，內含四款社區在地植物種子，可讓民眾帶回家種植，加上在地小故事花籤，傳遞愛與關懷。

開展期間恰逢國父紀念館建館50周年，也邀請荷裔畫家羅斌，以繽紛繪畫詮釋這位偉人，並加入古早玩具「尪仔標」的圖案，串連街區內3家店面，創作出8幅〈國父遊台北〉系列作品，讓國父和民眾一同享受美食與生活。

插畫家李瑋恩也採集信義區的動、植物作為創作素材，在光復南路靜巷轉角牆面創作壁畫〈動物歡樂會〉，李瑋恩表示，吃飯在台灣人眼中是很重要的事情，容易引起共鳴，才設計餐桌形象，貓咪則是四周出現的常客，細看也可發現鴨子吃的是蚯蚓義大利麵，紅尾伯勞則吃青蛙，畫面中還特意留個空座位，讓大家拍照打卡，並可與台北101互相遙望。

鄰里日常休憩的中興公園涼亭，則化身〈愛情車站〉，打造「初戀、熱戀、失戀」三座不同感情狀態的月臺，跑馬燈則是出自印尼的Mandala所創作的歌曲〈Taipei Main Station〉，河床劇團也與插畫家kowei跨界合作，創作〈跳舞！愛！跳舞！〉燈箱，透過巷弄中一座座發亮的燈箱，盼為都市景觀增加歡快色彩。

此外，除了街頭藝術作品，還有文史導覽、街拍、絹印體驗及劇場肢體互動等4場工作坊，11月13日下午在信義區中興公園會舉辦不插電音樂演出，由趙廣絜KJ、張仁與、打倒三明治和沒有才能等四組團隊輪番上場，帶來民謠、饒舌、流行等精采表演，讓觀眾從午後嗨到傍晚。