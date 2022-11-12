台南台鋼獵鷹季前強勢補進即戰力，打造全新「超鷹速戰隊」，12、13日在主場進行開幕二連戰，12日現場邀請到台南市大家長黃偉哲市長、台鋼集團謝裕民會長蒞臨，台鋼「三兄弟」台鋼雄鷹棒球隊、台鋼足球隊也到場跟著滿場的球迷們一起應援。

前場作客中信特攻失利，今日再次踫上前來作客的中信特攻，簡偉儒首次在獵鷹主場出賽，一開賽就率先投進招牌三分球迎賓，上半場雙方打得拉鋸，甚至一度打出火藥水，半場獵鷹55比58三分落後，易籃後再戰，簡偉儒、谷毛唯嘉、德古拉持續為球隊貢獻進攻砲火，可惜在攻守轉換不流暢，三分長程手感沒有延續到下半場，終場仍以104比107不敵中信特攻。

此役第二節獵鷹原握有雙位數領先，中信外線火力開張比數被後來居上，劉孟竹教練指出第二節犯了不該犯的錯誤，「我們在防守端在弱側邊不夠專注於防守卡位，讓中信有很多從若側邊鋒線或是控球進來的機會，進攻端三四兩節單節得分比對方好，但從比賽內容來看，在防守端中信給我們後衛比較大的壓力，組織和串連都會產生較大的困難點。」

德古拉此拿下全場最高27分，且抓7籃板，但劉孟竹教練表示，「中信對德古拉的包夾做得很成功，使得德古拉在進攻端當機，今天這場比賽全隊太仰賴德古拉，而不是我們在之前訓練及熱身賽做到的轉換，快速攻擊這種打法方式，有點太過依賴德古拉。」

才剛與團隊訓練3天的阿修羅，今天替補上場，繳出12分、8籃板數據，在尚未熟悉團隊球風下，此役劉孟竹教練給他50分成績，「他來的第一天跟健行打練習賽，原本考慮到他體力不敢讓他上場，但他表示願意上場，這場還在了解球隊的慣性，希望他能在最短的時間適應，還有調整時差及體能。」

獵鷹新秀後衛谷毛唯嘉在球隊落後時不怯場的跳出來出手，「今天上半場攻防兩端做得不錯，但下半場退防、卡位籃板做得不好，找不到三分球空檔機會，平時學長們都很照顧我，中場休息室他們也給我很多想法，希望我能勇於出手，可惜最後沒辦法逆轉，回去修正缺失後相信明天有機會在主場拿下勝利。」