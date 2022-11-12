創作歌手安溥睽違10年，告別藝名「張懸」以本名發行新專輯《9522》，她日前上公視《36題愛上你》，透露10年前淡出樂壇是為了向貓咪告別，因為在第4張專輯宣傳期間，發現貓咪長腫瘤，忙於事業的她同時也想陪伴貓咪，因此產生很大的焦慮，最後選擇停下工作，「我覺得我做了世界上最勇敢的決定。」

安溥5年前關閉35萬人追蹤的臉書粉專，讓唐綺陽直呼：「你好酷！我沒有辦法做這種事。」她坦承是反省檢討的結果，讓Sandy睜眼張嘴覺得不可思議。安溥補充說：「如果養成了什麼都要上去說兩聲，像我這種人一定會慢慢走向多說多錯的路。」

Sandy立刻接說「你說亞綸那樣？」還開玩笑說「你知道全世界最想關掉炎亞綸粉專的是誰嗎？他經紀人。」炎亞綸還自己補刀稱「沒有，是我媽、還有你爸！」

炎亞綸現場進一步自爆：「有一天夜深人靜時，憲哥傳訊息給我。」提醒他說：「亞綸啊，有時候你說話還是悠著點。」炎亞綸笑說：「我想說你有什麼資格跟我說這？」引全場笑聲連連。Sandy則幽默回應「他就是走過這條路，他想當你的前車之鑑，殊不知你也不Care」。