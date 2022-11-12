今日高雄政見發表會中，遭提問對於高市年輕人就業問題，要如何產業轉型來留住年輕人，無黨籍候選人曾尹儷表示，推出「挺青留才」，提供18至29歲年輕人留才金，並多加培養第二、第三外語能力，同時規畫精進遊艇產業，藉此提供高薪服務產業鏈，讓年輕人留在高雄工作。

國立高雄科技大學校長楊慶煜提問，如何讓高雄傳產做產業升級，以及引進新興產業在高雄發展？未來要把年輕人留在高雄，產業型態勢必要做改變，產業發展帶動城市改變，認為在產業轉型過程當中，大學需要培養什麼樣人才以符合城市發展與產業需求，同時市府能扮演何角色跟在地學校合作，共同培養人才？

曾尹儷表示，針對過如何讓年輕人留在高雄，提出18至29歲年輕人「挺青留才」獎勵辦法，提供高中、大學畢業後繼續升學或技職教育訓練留才金，能夠讓年輕人安心留在高雄規畫，政府方面會舉辦工作媒介展覽會，希望整合企業，請企業釋放不同性質工作，讓高雄畢業學生應徵，把年輕人留在高雄。

另外，曾尹儷也提及第二、第三外語培養，她認為政府除了在國小、國高中教導外，多跟大學密切合作，在大學期間讓學生們第二、第三外語強化，讓年輕人能更有競爭力，國際機會來時，能憑藉外語技能，找到高薪服務性工作。

對於產業轉型，曾尹儷表示，未來規畫遊艇產業精進化，提供相關服務、維修產業鏈，當產業鏈建起時，會產生高新工作機會。