近年來常常可以在路上看到許多人穿著「白襪配拖鞋」，有鄉民好奇發問，究竟是誰帶起這股風潮？碰上雨天又該如何應對？貼文曝光後，就有鄉民解答，其實是因為許多人打完球後覺得腳悶，因此會換穿拖鞋，不過也有網友無法接受這種穿搭方式，直說：「醜到無法理解」。

有鄉民在PTT以「白襪配拖鞋的穿搭你們懂嗎？」為題發文，表示近年來常在路上看到許多年輕男生，喜歡穿白色襪子搭配拖鞋，其中有很高的機率是「NIKE白長襪配NIKE拖鞋」，讓他不解，若突然下雨究竟該如何是好，同時他也好奇發問，「這是誰帶起來的流行？」

貼文曝光後，就有其他鄉民指出，這種穿搭方式其實是因為打完籃球後，腳會覺得特別悶，所以才會換成拖鞋散熱。其他網友也留言回應，「我腳底冷加過敏體質，n年前中醫就建議穿拖鞋也要穿襪」、「日韓超流行的穿搭」、「冬天很冷，出門一下穿拖鞋很方便啊」、「看到這種穿搭只會想到有在打籃球」。

另外，也有不少網友指出，其實這種穿搭根本不用擔心雨天，只要在下雨時把襪子脫掉即可。而也有許多人無法接受「白襪配拖鞋」的穿搭方式，留言開酸：「覺得好醜，無法理解」、「醜爆，這就跟瀏海捲髮器路上走一樣」。