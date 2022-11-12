第8屆台北市長公辦政見發表會今天登場，在長照政見部分，民進黨台北市長候選人陳時中批評，國民黨台北市長候選人蔣萬安在衛環委員會多年，卻提北市聯醫要增加有500床長照病床，竟不知一家機構最多只能設立200床；蔣萬安也表示，聯醫為台北特有資源，可透過適度法規鬆綁，鼓勵私人機構加入，公私協力，就能達到政策目標。

陳時中對蔣萬安提出質疑，北市聯醫雖然有7個分院，但只有一張證照，屬於同機構，要如何設500床；蔣萬安說，市聯醫的仁愛、忠孝和陽明院區都有獨立空間符合法規要求，此外市聯醫也即將接收廣慈院區的90張床，只要基於市民利益，依規範爭取為何做不到？他還指出，市聯醫是台北特有的醫療資源，為了讓市民不要苦等長照床2至3年，要適度法規鬆綁，鼓勵公私協力達成增設500張長照病床的政策目標。

蔣萬安承諾，增加500張長期照顧病床，並鼓勵醫護比達到聯合醫院標準的私人機構加入，每床每月補助2萬元，針對獨居長輩，也鼓勵安裝遠距通報救援系統，在此特別承諾聯合醫院的公衛補助款和基層醫療人員的權益絕對不會受到影響或排擠。

陳時中提到，長照機構不適合用醫院護病比的概念，蔣萬安說，增加公衛補助款作為配套，是為了激勵基層醫護的士氣，在不影響市聯醫既有醫療負擔前提下擴充長照人力，超高齡社會下，長者需要更多照顧，不設法增聘人力如何解決問題。

最後，陳時中說現在已經有每月1195元的緊急救援系統補助，蔣萬安表示，他提到1200元補助款是未雨綢繆，幫在宅安老長者裝設緊急救援設備，不限定只有特定條件人申請，如果要符合狹隘的申請條件，就沒辦法滿足所有長者需求。