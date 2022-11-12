觀察者網報導，大陸國務院聯防聯控機制12日在大陸國家衛生健康委召開新聞發布會，衛健委副主任雷海潮指出，總的來說，要建設符合總體國家安全觀要求，能夠適應公共衛生安全形勢的強大醫療衛生服務體系。今後還將繼續堅持穩中求進的工作基調，按照「走小步、不停步」，根據病毒變異的特點和臨床治療的實踐認識，以及國家防控能力的改善和提升，來因時因勢優化完善和調整防控舉措，切實維護好民眾生命安全和身體健康，統籌好疫情防控和經濟社會發展。

記者提問：二十條措施中，加強醫療資源建設等措施，是否意味著不久的將來會全面放開？

雷海潮指出，中國是一個擁有14億人口的大國，並且老齡人口眾多，需要關心關愛的脆弱人群的基數也比較大。又面臨著發展既不充分也不均衡的問題，地區之間、城鄉之間差異比較大，就醫療衛生服務的資源來看，總量也是相對不足的，目前國家醫療床位經過這些年有序發展，每千人口的醫療床位達到6.7張，每10萬人口的重症醫療床位才不到4張，這些指標與發達國家之間還是有不少差距的，這就是我們的國情，也是衛生方面實際情況。

雷海潮稱，所以在應對新冠肺炎疫情過程中，大陸一直強調要加強能力建設，要加強各方面的資源儲備，包括人力、床位、藥物、疫苗，這是綜合性防控安排，目的就是統籌好疫情防控和日常醫療服務保障之間的關係。

另外，在定點醫院、亞定點醫院和方艙醫院的建設方面，都作出了一系列規畫，也提出了一系列設置要求。比如說，OMICRON在今年6月份專門提出了應對OMICRON較大規模疫情的若干措施。二十條防控措施、今年6月28號印發的第九版防控方案，就是基於我們對OMICRON較大規模防控實踐的新認識。

雷海潮指出，所以加強能力建設，既是高品質發展醫療衛生事業需要，也是疫情防控過程中醫療救治的需要。把疫情防控中預防感染放在凸出重要的位置，是衛生健康工作方針決定，「預防為主」是新時代黨的衛生健康方針中的一句要求。所以，才能夠贏得盡可能少的人感染、盡可能少的人發展成重症、危重症，更少的人才在偶然的合併基礎疾病且在高齡情況下出現死亡的極端情況。這些成績取得，是貫徹「預防為主」方針綜合性成效，不是單純通過一地一時努力贏得的。

雷海潮提醒，大家不要認為現在OMICRON疫情很輕微，實際上背後是各級防控工作人員付出了艱辛努力，守在了預防前線，後端診療才能夠減少相應壓力。

雷海潮強調，無論是應對傳染病還是其他自然災害帶來的次生健康問題，也包括應對突發公共衛生事件，都需要做好醫療資源應對方面的能力儲備。所以現在提高重症資源、醫療床位的配置，不僅僅是服務於新冠肺炎疫情防控，也可以用在其他突發公共衛生事件的處置過程當中。要進一步提升在重大疫情方面的早期預警能力、風險研判能力、流行病學調查能力，當然也有很重要臨床醫療救治，尤其是重症救治的能力。除了九版防控方案以外，國家又發布了九版診療方案，主要是在臨床方面，也發揮自己優勢，中西醫並重，來應對好新冠肺炎疫情方面的挑戰。