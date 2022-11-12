企排18年第5周首場賽事，12日來到雲林縣立體育館，由極速超跑與新北中纖拉開序幕，此戰攸關新北中纖能否保住第2名的位置，極速超跑來勢洶洶，以 25比20、26比24、25比16直落三拿下比賽勝利，晉升女子組排名第2。

首局兩隊互不相讓，新北中纖 Zsanett、黃蔓亞、劉美菁聯手發起攻勢，加上穩定的防守，給予極速超跑龐大壓力，此時極速超跑展開積極的進攻，配合Carla即時救援的Ace球，成功將球隊氣勢重新拉回，最終新北中纖挑戰足部犯規失敗，加上攻擊出界，以25比20的比分親手將第一局讓給極速超跑。

次局開始，新北中纖不服氣的打出一波4比0的攻勢，極速超跑趕緊喊暫停，調整節奏後追回只剩一分的差距，但新北中纖Zsanett與黃蔓亞挑起大樑挺身而出，防守端則有葉于雯把關，抵擋多次對手強烈砲火攻擊，加上極速超跑接球失誤，氣勢遭新北中纖撲滅，讓極速超跑難以將比分拉開，這時極速超跑Carla再次發出一顆強勁的Ace球，為球隊止血，一步步將比分差距追平。

下半局比賽進入白熱化，兩隊不分軒輊，新北中纖的黃蔓亞跟極速超跑的Carla互相交火，進入deuce階段，新北中纖已氣力放盡，最終由Carla略勝一籌，幫助極速超跑以26比24收下第二局。

第三局，新北中纖靠著陳盈綺在四號位的大砲攻擊先馳得點，但極速超跑也不遑多讓，由蔡幼群、Carla接連攻擊得分，雖然新北中纖隊長邱雅慧偶有攻勢，但仍不敵極速超跑銅牆鐵壁般的攔網，此時氣勢如虹的極速超跑 ，利用兩顆強勁的Ace球，帶動起團隊的求勝慾望，與新北中纖上演精彩的來回攻防，亂流後極速超跑適時喊暫停，稍作調整後，由Aleoscar終結比賽，為極速超跑拿下本場勝利。