台中市獸醫師公會有獸醫師會員1000人左右，但在第一線接觸寵物與飼主的獸醫師們，至今未被納入流感疫苗公費接種對象，市議員張耀中為獸醫師們請命，建議市府衛生局明年起能讓獸醫師列為「高風險對象」，於第一階段公費接種，以保障這些獸醫師的執業安全。衛生局長曾梓展表示，將建議中央。

台中市獸醫師公會理事長石金生11日頒發業務顧問聘書給張耀中，同時也轉達台中市1000名獸醫師的心聲，石金生說說，1000多名獸醫師在第一線接觸寵物與寵物的爸爸媽媽，沒有理由讓他們身陷風險之中，應該將他們納入流感疫苗公費接種對象。

張耀中表示，自己了解後得知要將獸醫師納入流感疫苗公費接種對象有二個途徑，其一是由市府衛生局向中央建議，由中央公告將獸醫師列入公費接種對象；第二個就是如果市府認為確有必要，可以自購疫苗提供獸醫師施打。

張耀中說，自己已經將這個建議告訴民進黨提名市長候選人蔡其昌，蔡其昌也承諾，未來他當選台中市長，1000名的台中市獸醫師明年納入公費接種對象。

市府衛生局長曾梓展說，自己認同將獸醫師列為中央公告流感公費接種對象的建議，明年度將提請中央考慮把獸醫師列為公費施打對象；至於市府是否編列預算自購疫苗供獸醫師施打流感疫苗，還需再研議。