征服過主播台和主持舞台的女星侯佩岑，近年大多把工作重心放在大陸綜藝節目，在2021年結束真人秀《婆婆與媽媽2》後，就回歸家庭相夫教子。侯佩岑最近罕見曬出與先生黃伯俊合照，慶祝兩人結婚11年，收到精心安排的驚喜讓她非常感動，更曝光兩人結婚紀念日。

侯佩岑今（12日）在IG更新近況，曬出一張以「11」字樣的蛋糕，上面灑滿鮮花辦和插著小蠟燭，她突然公開兩人結婚紀念日，「我們是2011年11月11日登記結婚的，今年11年了…」；原來昨日侯佩岑與先生黃伯俊浪漫慶祝結婚11周年，她也被先生送的驚喜感動到。

侯佩岑與黃伯俊結婚11年。（圖／摘自侯佩岑IG）

另外侯佩岑還罕見上傳與先生的甜蜜自拍照，雖然穿著休閒，但短裙下的纖細美腿還是超搶鏡，讓網友都大讚，「侯佩岑根本沒變，還是當年那個最美女主播」；而不少男粉絲看到侯佩岑與黃伯俊貼臉放閃，也心碎喊話，「我也很驚喜，可以不要那麼閃嗎？11年後又心碎一次」。

侯佩岑在2011年嫁給圈外人黃伯俊，婚後育有2個寶貝兒子；當年她曾被譽為「第一美主播」，與天王周杰倫傳出緋聞讓她在兩岸三地打開知名度。