選舉進入黃金周，民進黨今在凱達格蘭大道舉行《1112『為台灣鼓舞』凱道造勢晚會》，但在活動開始前，卻有前來報導的攝影記者在陳時中的媒體群組中表示，攝影區非常危險，一個踉蹌就會跌落台下。

民進黨今(12)日於凱達格蘭大道舉行《1112『為台灣鼓舞』凱道造勢晚會》民進黨黨主席蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍皆出席，高雄市長陳其邁也北上助講。

但在活動開始前，前來報導的攝影記者在陳時中的媒體群組抱怨，攝影區有3層樓高，但沒有防護也沒有保險，直言「壓傷民眾誰負責」？也有其他媒體記者說莫忘2008年總統大選香港前亞洲電視攝影記者李東杰的悲劇，更質疑「主辦單位覺得事不關己嗎？」也有攝影記者怒斥，「我們一票攝影就是為了工作，主辦單位今天這樣安排真的讓人失望！簡直是職場霸凌。」

國民黨議員王鴻薇或爆料後，也在臉書痛罵，陳時中在凱道辦活動，聽說蔡總統要來，是這樣對現場媒體的？什麼叫做為「台灣鼓舞」？為了作秀根本草菅人命！

據了解，有攝影記者表示，攝影台的欄杆只要到成人的小腿部分，若一個踉蹌，人就會跌下去。現場志工在得知訊息後，也在第一時間反映，主辦單位也表示已經前往協調處理。