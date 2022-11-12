屏東里港鄉潮厝社區90歲林美珠阿嬤，耳順之年投入志工行列、古稀之年學游泳，完全展現活到老學到老的精神，她12日獲屏縣府頒贈志工服務銅質獎殊榮，她開心道，只要有心要做，年齡不是問題，當志工讓她的生活變得很充實。

林美珠阿嬤指出，她的子女都在外面工作，很早就習慣一個人生活，但就是不習慣天天沒事做，所以從60多歲開始就當起志工、四處交朋友，而主要的服務工作是煮飯，切切菜、做做飯，看大家吃得開心，自己更開心。

她說，她年輕時沒有受過國民教育，但卻有一身好廚藝，包粽、炊粿、豆腐製作等，她樣樣精通，而且還有很多是她努力不懈自學與一次次的研究改良而來的，其實學東西真的不難，年齡不是問題，有沒有心才是重點，就像她後來加入社區據點成立的志工隊，以及70歲時學游泳。

她笑稱，2015年社區關懷據點成立志工隊時，她已經83歲，但她從不覺得自己老了，也不認為她的加入會是志工隊的負擔，她只知道，自己喜歡服務、喜歡跟大家處一起，所以她就成為餐飲志工七仙女之一，還當了班長的好助手，也證實自己的實力。

此外，她還在70歲時學習游泳，進而培養出晨泳的習慣。她自信道，當時會想學游泳，也是一時心血來潮，後來就游出了興趣，其實這就跟當志工一樣，幾歲接觸都不是問題，有沒有心才是重點，人要活到老、學到老，生活才會充實有意義。