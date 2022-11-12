第一社福今天重啟「健康走・愛長久」心智障礙者社會融合暨健走活動，希望讓社會願意接納他們。（第一社福提供／林良齊台北傳真）

第一社福今天重啟「健康走・愛長久」心智障礙者社會融合暨健走活動，希望讓社會願意接納他們。（第一社福提供／林良齊台北傳真）

據衛福部統計，2022年第2季全台的第一類障礙者（心智障礙）有35萬8579人，有的人因為外在表徵不明顯，或因無法說明自己的困難，特別當心智障礙朋友行為舉止與一般人反應不一樣時，就容易造成誤會，第一社福今天重啟「健康走・愛長久」心智障礙者社會融合暨健走活動，希望讓社會願意接納他們。

今天是繼2019年健走活動之後，第一社福2年來第一次舉辦大型活動，許多服務對象也熱情參與。如患有輕度自症的凱凱（化名），原本體型偏小、有自信心及安全感不足的問題，偏食狀況也很嚴重，另外協調能力不佳，語言表達也需要加強，經過一年的早療訓練後，原本容易受挫的凱凱已經變成一個有自信的孩子，可以大聲表達自己的想法，還能跟大人們開心聊天，今天更首次參與健走活動。

小歐（化名）則是第一社福承辦臺北市博愛發展中心的服務對象，是個動漫宅，最喜歡動畫人物是初音，平常也愛戴耳機邊走邊聽動漫音樂，疫情前小歐常跟家人去KTV、電影院、兒童樂園……等休閒娛樂的地方遊玩，不過疫情開始後，中心停課了一陣子，常去的健樂營活動也停止，更別提小歐一年一度最愛的健走活動，這次隔了兩年又能參加健走活動，讓他非常的開心。

第一社福目前共有12個幼兒早療及成人日托、住宿機構，在機構內共服務1000多位心智障礙的朋友，每年服務經費缺口高5000萬，也歡迎民眾直接捐款支持。捐款可洽第一社福官方網站。