2022臺北網紅嘉年華正在臺北市信義新天地的香堤大道盛大舉行，以機能服著稱的STYLISH史戴利在12日晚間7點，邀請亞洲購-明星會客室「宅男女神」熊熊與美籍黑人網紅杜力直播，介紹可永久防霉、防蟎的防潑水神盾機能防護外套，以及具有防疫功能的神盾手套，讓民眾得到更多相關知識，以維護自身健康。

STYLISH史戴利以「時尚就是義務」讓口罩成為日常（圖/品牌提供）

在新冠疫情期間加入口罩國家隊的STYLISH史戴利，是口罩客製化防護第一品牌，以各種色彩、圖案的口罩獲得市場肯定。尤其是運動口罩的內外層經過防潑水處理，親膚透氣好呼吸，能快速排汗，不沾溼黏在臉上，也更不容易脫妝、長痘痘，是萬金石馬拉松、中華職棒CPBL的口罩指定廠商。

防潑水神盾機能外套使用超細纖維組成的獨家機能布料，可過濾細小粉塵，有四級防潑水功能，具速乾、抗汙、高機能防風、透氣恆溫不悶熱及防曬抗UV等全方位功能，可防霉、防蟎、不發臭，特別適合在台灣潮濕多雨的環境。

至於神盾手套則是個人防疫最佳工具。據了解，這款手套是南韓原裝進口，使用保鮮膜成分，媲美食品級材質，經南韓國家級病毒認證權威機構KR-Biotech檢測指出可速效分解99.9% COVID-19新冠病毒，防疫效果優於傳統拋棄式手套，且因材質柔軟有彈性高，輕輕一拉即可束口，貼合各種大小的手型，帶著手套仍可使用指紋辨識、滑手機。

搭配2022臺北網紅節特別推出系列活動（圖/品牌提供）

STYLISH史戴利在網紅嘉年華期間，也在攤位上推出許多優惠活動，例如憑FB或IG粉絲團指定PO文按讀留言並分享使用心得，即可獲贈神盾手套1盒，每日限量15盒；在活動攤位現場完成下單，還可以再拿限量優惠好禮。相關商品也可在2022臺北網紅節與momo購物網合作推出的限時獨家商場以全網最低優惠價購買。