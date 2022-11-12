大安森林公園有兩隻明星鵝「奇奇」和「凡凡」，不僅不怕生，積極與人互動，聽人吹口琴，甚至不時「伴奏」，成為另類網紅，但近日有網友發現兩隻鵝突然失蹤，急忙詢問下落，不少熱心網友立刻出面解答。

網友在PTT八卦版PO文詢問「大安森林公園的鵝跑去哪了？」，並附上一段影片，只見白衣阿伯吹著口琴，兩隻鵝在旁邊乖巧地聆聽，還會隨著阿伯的節奏出聲「伴奏」，可愛模樣也讓民眾喜愛不已，成為不論老少的「團寵」。

原PO表示，之前久違去一次公園，卻不見兩隻鵝的蹤影，查了之後發現似乎因為北市府命令，所以被送到其他農場，但不知道是哪座農場，因此PO文詢問，隨即許多網友熱心解答，表示「奇奇」和「凡凡」已經送到宜蘭農場去了，現在仍健在。

據了解，「奇奇」和「凡凡」前年3月現身在大安森林公園，由於兩隻鵝屬於外來種，不符合公園只能留下原生動物的規定，加上兩鵝原屬公園張姓清潔員豢養，公園也規定不能放生動物，又因鵝叫聲過大，無法收編回家，幾經協調後，送至宜蘭某處休閒農場度過餘生。