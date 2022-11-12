導演詹京霖（左起）、游安順、楊麗音開心分享拍片趣事。（LiTV、台北双喜電影提供）

在金馬獎上入圍13項的《一家子兒咕咕叫》，4位主演游安順、楊麗音、李夢苡樺和胡志強都被提名，讓大家紛紛讚導演詹京霖功力太強，笑問他「入圍這麼多，有考慮過其他電影人的心情嗎？」導演詹京霖則謙虛表示「希望游安順、楊麗音可以拿獎，或是其他工作人員可以被看到，自己就平常心！」。游安順也預告好友已為自己量身訂做「世界唯一」的禮服，而很有料的楊麗音也笑說：「我如果露出什麼東西的話，我怕你們會失望！」

游安順在片中是個除了沒包養小三外，幾乎什麼渣事都做了，最讓人髮指的，便是對始終對良妻楊麗音言語暴力與冷視，楊麗音深深嘆口氣「其實我身邊有很多這樣的女性，她們任勞任怨，老公就是頹廢，對她也不好，但還是待在家裡，就像鴿子被困在籠裡！」更舉例，自己的媽媽就是常年被家暴，「然後她就會常常說『要不是你們，我早就離婚了』，後來我們長大了，我就說『妳要離快點離一離』，然後直到70幾歲，我們結婚的結婚，如果真那麼痛苦就離開，媽媽卻說『不要』，現在離會被人笑，70幾歲了還介意離婚被人家笑？所以勸得了的其實不用勸，她只是用很多藉口來包裝不想離開的真正原因，都是很傳統的婦女！」

聊到游安順「霸王硬上弓」楊麗音的橋段，但真相卻是游安順、楊麗音與導演頻笑場，因為游安順的臀部太養眼，甚至被盛讚是「台版梁朝偉」，他笑曝「麗音姊嫌棄的我不得了，她說跟以前這個感覺不太一樣，以前光用看的就非常的結實，現在一摸內部是空虛的，還有點柔軟，現在有點像麻糬。」楊麗音也說：「就沒那麼Q啦！」至於游安順瞇瞇眼的深邃眼神能比擬梁朝偉嗎？游安順表示曾因拍《悲情城市》認證過梁朝偉那雙放電眼眸，「我的眼睛不行，我這叫快瞎了眼」。楊麗音絕情補槍：「你是沒睡醒的睡！『深睡』啦！」

20年情誼，游安順和楊麗音從《童年往事》到合作《一家子兒咕咕叫》，過程中難道從沒來電？只見2人對望，游安順說：「現在要來電更難，以前可能還有點遐想，可是因為她年紀比我大，麗音姊其實年輕時太漂亮了，但那時候比較不會有『越界』的想法，還是比較屬於單純的。」彼此改變最多是什麼地方？游安順則回：「我們肚子都變大了，可是她肚子變大不是我造成的，我只有負責餵食而已！」讓楊麗音也怨跟游安順拍戲最大負擔就是一直被餵食，不光台灣本島，就連澎湖都能被帶去吃好料。《一家子兒咕咕叫》將於11月18日上映。