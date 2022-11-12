民進黨台中市長候選人蔡其昌12日上午前往大里區東湖公園參加親子藝文季於活動現場接受媒體聯訪，針對台中市長盧秀燕11日晚間在清水舉辦造勢晚會時指出「海線有這麼多建設，對方卻說我們都沒做」，蔡其昌表示，他談的都是台中的重大建設，而不是維護型運作，更批盧秀燕不敢公開辯論，只會在背後說壞話。

蔡其昌與市議員林德宇、李天生、議員候選人張芬郁等人共同出席大里親子藝文季，與現場民眾同樂，更和孩子們一同演奏打擊樂器，蔡其昌表示，親子藝文季已經辦了8年，盼讓台中的孩子也能有高水準的表演可以看，同時增進親子關係，也感謝林德宇、李天生、張芬郁等人協助租借場地。

針對盧秀燕11日晚間在清水舉辦造勢晚會時指出「海線有這麼多建設，對方卻說我們都沒做」，媒體詢問蔡其昌看法，蔡其昌表示，他已演講近800場，每一場都在說台中重大建設要啟動，而不是routine（常規）維護型運作。

蔡其昌指出，市府每年近2000億的預算，不是只有公園、馬路、路燈的修繕及增加活動中心，城市要發展、要有競爭力，他談的是捷運、會展中心、重大交通節點的打通、社會住宅、老人福利、營養午餐免費等城市型的大建設，更批盧秀燕「這些哪點她做好了？」

蔡其昌表示「我找辯論她又不敢，這不是敗壞民主選風嗎？」，再次公開邀約盧秀燕辯論，更說，若盧市長不敢辯論，就不要在背後指指點點，若盧市長覺得他哪裡說錯，就在辯論台上公然指正他。

蔡其昌也說，舉辦親子藝文季8年來得到許多「鐵粉」支持，他每次都會用「幸福超人」的身分出現，還曾有孩子直呼「幸福超人要選市長唉」，他也開玩笑表示「幸福超人來選，票會很多」。