高雄市議員候選人李眉蓁透過歌曲「孤勇者」，籲請民眾勇敢面對生活中的挫折。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國民黨高雄市議員候選人李眉蓁11日在臉書推出MV「孤勇者」，她與女兒透過這首歌講述自己經歷論文風波的過程，請大家要勇敢面對失敗、生活中的挫折。李眉蓁12日說，和這些音樂人合作是一個機緣，透過此MV鼓勵大家勇敢面對生活。

李眉蓁上午出席楠梓區足球場落成啟用活動，她接受媒體訪問時說，這是因為之前高雄的輕生新聞不斷，音樂人朋友就找她合作，經過考慮後，就願意合作，並找5歲女兒一起唱這首歌。

李眉蓁原本對這首歌不熟，但女兒卻對此歌曲很感興趣，還童顏童語地說這是她的歌，因為歌曲中有一些歌詞是「愛你孤身走孤巷、愛你不跪的模樣」，歌詞中的「愛你」與女兒的名字諧音。母女同唱這首歌，讓歌曲更令人動容。

李眉蓁也透過臉書說，感謝多位音樂人及威導兩個多月前的邀請，並以她的故事、論文風波、打選戰等拍成一部反自殺公益短片，也算是讓她真正面對自己。衷心希望所有遇到難關的人，能為自己所愛的人再堅持一點，再堅強一下，挺過那一瞬間的負面念頭，生命就會變得不一樣。

李眉蓁指出，希望社會能多點鼓勵，少些責備，正向力量對心理處於邊緣的人，真的非常重要。而防治自殺也並非只是政府的事，大家主動關懷身邊的人，看到有不對的地方多雞婆一點，也許就能阻止不幸的事發生。

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