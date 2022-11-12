2022臺北網紅嘉年華正在臺北市信義新天地的香堤大道盛大舉行，知名品牌川山蜀麻辣燙連續第2年參加活動，不僅在現場設置展售攤位，還邀請網紅cosplay三國故事中的大喬與小喬，邀請民眾拍照。12日晚間7點邀請亞洲購-明星會客室「宅男女神」熊熊與美籍黑人網紅杜力進行的直播秀中，還要送出許多好禮。

川山蜀邀請網紅cosplay大喬與小喬炒熱活動現場氣氛（圖/品牌提供）

力挺2022臺北網紅節的川山蜀，今年大手筆在嘉年華活動中，加碼推出許多有趣又實惠的活動，邀民眾嚐美食拿獎品。11日～13日連續3天，川山蜀邀請網紅卡比兔（傅唯甯）、咖啡扮演大喬與小喬，邀請民眾來攤位玩並與2位美女合照。每天除了舉辦限時超殺促銷，消費者在攤位上打卡，立刻送上精美口罩；消費不限金額，即送1張限量門市餐券，主舞台區還推出有獎徵答，要消費吃得開心，玩得盡興。另外，川山蜀也邀請亞洲購-明星會客室的熊熊與杜力於12日晚間7點在主舞台舉行現場直播，介紹活動獨家的美味三享組，也送出多許多小禮物。

川山蜀美味三享組在臺北網紅節推出專屬包裝（圖/品牌提供）

川山蜀表示，美味三享組內含麻辣牛肉、清燉牛肉、麻辣鴨血等3種招牌美食，之所以受歡迎是因為食材用料不馬虎，例如麻辣牛肉、清燉牛肉使用的是嚴選新鮮美福紐澳牛肉，與川山蜀獨家配方細心熬煮而成濃郁的湯底，搭配花椒及多種香辛料及辣豆瓣醬製成的紅燒牛肉湯，軟嫩彈牙的透香牛肉，清爽不膩的濃郁湯頭，不僅可以當成湯品，更可以搭配成牛肉麵或是牛肉粥等吃法。

美味三享組的3種美食都是常溫真空包裝，只要加熱即可上桌食用。除了在網紅嘉年華中的川山蜀攤位上買得到，也可以2022臺北網紅節與momo購物網合作推出的限時獨家商場以全網最低優惠價購買。