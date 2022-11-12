「隱乳女神」筠熹魅力甚至席捲日本，日前她與樂天桃猿啦啦隊隊員赴日辦見面會吸了上百日粉參與，讓她又驚又喜。而樂天桃猿隊在今年總冠軍賽遭到中信兄弟隊直落四橫掃出局，無緣奪冠，筠熹談及此事難掩落寞但她也馬上樂觀表示，「這次大圳之路很適合散心，之前不知道有這樣的地方，正好可以補足元氣，再站起來，希望10號隊友不要擔心，一樣努力把狀態調整好，延續今年的精神努力再努力，也希望大家明年一起到桃園球場，為我們應援，明年拿下冠軍。」

特別的是此次健走活動限量600人參與，讓筠熹直呼：「大家手速要快！」她坦言看了活動後就被深深吸引，「這次搭配健走活動，希望能讓棒球和風景區做連結，透過健走能看到好山好水，還可以吃到地方特色農產品，健走一路都不無聊！」粉絲關注她健走服裝，筠熹賣關子請10號隊友們拭目以待，「會有別以往在棒球場上的風格，該露的地方會露，一起漫步在國家級綠道，深呼吸享受芬多精。」

首屆大圳之路健走活動，距離10公里、健走時長約3到4小時，特別設計紀念獎章，只要連續3年報名並完成活動就可蒐集完整獎章，除了健走活動外3、4日還有台南在地農業特產的西拉雅市集，屆時還會邀請「南方二重唱」、「十鼓擊樂團」現場演出。