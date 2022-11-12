嘉義市長重行選舉，登記至12日截止，有黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、民進黨李俊俋、國民黨黃敏惠、陳泰山、鄭凱升，共5人登記，沒有再登記的蔡松益認為選罷法第30條有瑕疵，此次重行選舉將形成藍綠對決，因而決定退出。

嘉義市長選舉先前有6位候選人，因為候選人黃紹聰先生不幸病逝，中選會依選罷法第30條規定公告辦理重行選舉，市選委會自8日至12日受理登記。

8日黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統搶先完成登記，民進黨李俊俋、國民黨黃敏惠都在9日先後登記完成，10日無黨籍陳泰山登記，11日無黨籍鄭凱升登記，12日無人登記。

原先登記參選的蔡松益沒有重新登記這次重行選舉，他說，對選罷法第30條的規定認為有瑕疵，此次重行選舉將是藍綠對決，影響其他候選人權益，因而決定退出此次嘉義市長重行選舉，但他強調關心地方事務的熱忱不變，會繼續為基層民眾服務。

鄭凱升是明新科大畢業，曾任職稻江科技暨管理學院、旺宏公司設備高級技術師，他的政見包括支持18歲公民權、協助青年創業、活化產業、國中小午餐優惠補助等。

李俊俋此次重行選舉登記參選時，再次邀爭取連任的市長黃敏惠參加電視政見辯論會，黃敏惠則再度回應「沒有規畫」而婉拒。

嘉義市選委會總幹事柳明宏表示，市長競選活動期間自12月8日至17日共有10天，選委會依選罷法相關規定將辦理公辦政見發表會，辦理的日期及方式，將由選務委員會開會研議後公布。