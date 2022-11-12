蔡英文總統今天下午為民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左二）站台，希望大家力挺沈慧虹。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹12日下午舉行「新竹光榮5力全開」大型造勢活動，現場湧入5000民眾力挺。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹12日下午舉行「新竹光榮5力全開」大型造勢活動，現場湧入5000民眾力挺。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹12日下午舉行「新竹光榮5力全開」大型造勢活動，蔡英文總統、副總統賴清德、前副總統陳建仁、立委柯建銘、屏東縣長潘孟安和前市長林智堅都接力助講，現場5000民眾擠滿孔廟廣場力挺，蔡英文更是大讚沈慧虹就是那個「穿雨鞋的副市長」，是令人感動的副市長。

蔡英文說，她對沈慧虹的最深刻印象，就是今年4月她來參加兒藝節，活動前1天下大雨，到處都是泥濘，「當時我很好奇的問智堅，怎麼還有辦法舉行活動？智堅指著遠遠的、還穿著雨鞋的沈慧虹，告訴我，因為副市長跟同仁努力了一整晚，到現在也還在忙。」直言，看到沈慧虹穿著雨鞋跟同仁們一起清理場地，實在令人很感動。

蔡英文表示，新竹需要1位用心付出的市長，過去沈慧虹給林智堅最大支持，為新竹帶來改變，現在換大家給沈慧虹最大的支持，讓新竹繼續變得更好。

她說，她當總統6年多，經常到新竹，每次來都會看到改變和創舉，上星期她也出席見證新竹市立馬偕兒童醫院的正式營運，網路發起新竹改變大聲說活動，很多分享她都很熟悉、因為她都有來看過，每次來都看到新竹進步。

蔡英文強調，「每個人都能感覺到新竹變美了、變進步了，11月26日，我們全力支持5號沈慧虹，讓新竹市繼續加速前進。」

副總統賴清德表示，他有3大理由支持沈慧虹，第1是市政無縫接軌，沈慧虹在副市長任內協助為新竹爭取超過千億建設，包括大車站、輕軌、五楊高架南延、竹科X計畫等；其2是這些重大建設包括竹市內也牽涉桃竹苗相關交通建設，必須交由沈慧虹的交通專業。最後是沈慧虹是唯一擁有行政經驗的候選人，在新闢公道三路、新竹市立馬偕兒童醫院都可證明沈慧虹的經驗與能力。

前副總統陳建仁說，當1位好市長最重要有好的EQ，有溝通協調能力，能帶領大家把事情做好，就像陳時中的競選口號，「把事做好、台北更好」，新竹市在過去8年就能看到，市府團隊不只把事做好，也使新竹更好，讓台灣都因為新竹而感到驕傲，新竹人真是幸運，有智堅、有慧虹，有這兩個人實在是大家的福氣。

民進黨立院總召柯建銘則表示，支持沈慧虹最重要原因，就是為了新竹的未來，3個候選人中，最有資格帶領新竹光榮的就是沈慧虹。

柯建銘也炮火全開猛批高虹安是選舉史上最離譜的人，面對爭議一蓋不認帳，台灣民主道德底線受到高虹安挑戰，不應操作棄保，應該棄高棄林保沈慧虹，盼新竹市民集中選票支持沈慧虹。

林智堅以2018年高雄選舉為例，指高虹安選舉策略和韓國瑜如出一轍，貶低新竹，攻擊、抹黑新竹市政，他更提醒市民，有心人操作棄保，不僅傷害台灣民主選舉，也低估新竹人的智慧，呼籲集中選票讓正派、有經驗、會做事的沈慧虹延續新竹光榮。

沈慧虹則說，這次選舉有3個不捨。第1個不捨是對前市長林智堅的捨不得，他39歲當市長年輕但穩重，兩人講的永遠都是市政，兩人常不約而同，一前一後前往視察，對1個認真為家鄉打拚的人，遭受攻擊她很不捨。

第2是心疼市府團隊。新竹市政府的老同事，是她認識最拚、耐操、好逗陣的團隊，但選舉到了，這些努力卻都變了樣，不捨拚命的同仁受傷。最後是對新竹市的不捨，過去8年的進步，都因為選舉被說是非之地、說新竹人是鄉下人，過去8年改變、300年護國神山，卻被看輕，抹煞。

她強調，這場選舉選的是品格、修養、專業、能力與經驗，參選來140天她發表25場政策主題、70場慧虹開講，她不年輕不貌美，「但是沈慧虹很認真」，她33年的公務經驗，有經驗、肯做事，她要告訴大家，沈慧虹真的很不錯，而且她會用做的證明給大家看。