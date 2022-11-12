2022臺北網紅嘉年華在臺北市信義新天地的香堤大道盛大舉行，現場除了有熱鬧的藝人網紅直播秀，主舞台兩側還有臺北市永康商圈、東門商圈的特色店家與企業品牌設攤展售，擁有103年歷史的野蜂蜜專賣老店「泉發」也共襄盛舉，並在13日晚間7點邀藝人網紅亞洲購-明星會客室熊熊與賴薇如進行開箱直播秀。

泉發蜂蜜於2022臺北網紅嘉年華展出（圖/品牌提供）

泉發經理葉冞糖表示，家傳品牌「年紀」大，但產品的品質沒變過，頻頻得到國際大獎，還是日本旅遊進誌推薦的台灣必購第一店。新冠疫情前，門市一開門就是滿滿的排隊長龍，且半數都是國際旅客，嘉年華會現場還信義區的貴婦專程選購，並稱全家都只喝泉發的產品。

葉冞糖不諱言，疫情衝擊經濟，老店遭遇重大挫折。為讓家業傳承下個百年，泉發結合電商平台、網紅、媽媽團購等新通路進行品牌年輕化的數位轉型，更連續3年參加年輕人最愛的網紅嘉年華。在活動現場，泉發推出的蜂蜜菊花茶、洛神茶與綜合4季野花的特選野蜂蜜等3款茶飲，讓消費者消暑。

泉發特選野蜂蜜（圖/品牌提供）

攤位上還有古方蜂蜜金棗、陳釀蜂蜜醋，以及內含綠蜂膠、多種維生素及豐富的微量元素及類黃酮的蜂膠草本噴劑，被日本雜誌譽為「無敵油」的玫瑰活顏滋養精華液、加入蜂王乳萃取液的茉莉逆時無痕化妝水等，提供消費者試吃、試用。

健美國手娃娃與網紅77涵於活動現場介紹產品（圖/品牌提供）

泉發也在主舞台進行展示活動，邀請臺灣首位女健美國手娃娃指導民眾以深蹲、抓握拳等簡單動作達到健身效果。娃娃說，自己是泉發忠實愛用者，因純正蜂蜜有葡萄糖和果糖等兩種單糖提供能量，是優質蛋白質及糖類來源，適合需要肌肉與力量的健美選手，尤其泉發特選野蜂蜜獲業界唯一歐盟最高等級A.A. Clean Label 100%無添加驗證，是各大健身房指定使用蜂蜜。

娃娃平日也會使用保養品，不僅滿足愛美天性，也與健美運動有關。她說要贏得健美比賽桂冠，需要有完美精實的肌肉線條與亮澤肌膚，除嚴守作習與飲食，外在保養是必備功課。