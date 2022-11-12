九合一選舉已進入倒數。根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站公布的六都最新預測當選率，台北市長選戰方面，短短一周明顯出現變化，相較於10月28日的預測當選率，國民黨蔣萬安仍以38.3％領先，但黃珊珊逐漸拉近與陳時中的差距，民進黨陳時中僅以30.7％領先無黨籍黃珊珊的30.0％，兩人僅差距0.7個百分點。

根據《2022選戰溫度計》六都市長選戰最新預測當選率，截至12日早上11點，新北市當選率︰國民黨侯友宜59.3％、民進黨林佳龍40.7％；台北市︰國民黨蔣萬安38.3％、民進黨陳時中30.7％、無黨籍黃珊珊31.0％；桃園市︰國民黨張善政44.9％、民進黨鄭運鵬38.5％、無黨籍鄭寶清8.7％、民眾黨賴香伶8.0％；台中市︰國民黨盧秀燕60.8％、民進黨蔡其昌39.2％；台南市︰民進黨黃偉哲57.4％、國民黨謝龍介29.8％、無黨籍許忠信6.7％、無黨籍林義豐6.0％；高雄市︰民進黨陳其邁65.5％、國民黨柯志恩34.5％。

其中，台北市長選情短短一周，明顯出現變化，相較於10月28日的預測當選率，國民黨蔣萬安仍以38.3％領先，但是無黨籍黃珊珊逐漸拉近與民進黨陳時中的差距，民進黨陳時中從10月28日的33.8％下滑至現在的30.7％，黃珊珊從27.7％上升至30.0％，雙方差距只有0.7個百分點。