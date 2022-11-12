英國女模Lily McMenamy ，自19歲起便踏上伸展台，因其那雙噘起的嘴唇、搞怪不羈的氣質，而讓人過目難忘，現不但是伸展台上常客，近年也進軍影視參演出演過幾部作品，日前更受到時尚品牌VERSACE拍攝2022耶誕形象廣告，這是她首次出境品牌廣告大片，而她的母親傳奇超模Kristen McMenamy，在1990年代中期，便一直擔任品牌形象大使，這樣的傳承也與節日強調家人團聚、傳承傳統的氛圍不謀而合。

VERSACE耶誕形象廣告 。（VERSACE提供）

VERSACE耶誕形象廣告 。（VERSACE提供）

VERSACE耶誕形象廣告 。（VERSACE提供）

在廣告片中Lily身穿雪紡連身裙穿梭於劇院當中，並遇到如模特兒KIT BUTLER、崔素拉和MILA VAN EETEN、美國變裝表演者 GOTTMIK等人，以歌劇之夜作為今年耶誕主題。之所以歌劇作為主題，則是點出品牌與戲劇、藝術界的深厚連結，並從Gianni Versace於1987年和1992年出版的著作《Versace Teatro》汲取靈感，兩本著作均收錄Gianni的文章、以及戲服和舞台設計草稿;在今年耶誕形象廣告中，品牌也與出版該著作的出版商Ricci合作，設計出片裝出現的海報。

Versace Medusa水晶嵌飾隨行杯(紅色)，3萬5000元。（VERSACE提供）

而在此次大片中，以嵌滿水晶的隨行杯、滿佈品牌水晶標誌的西裝單品，都為佳節造型增添閃耀光芒，而Medusa裝飾的針織衫以及Greca Goddess迷宮女神包和Odissea運動鞋等單品，也讓整體穿搭更加出眾，給予觀者年底跑趴單品穿搭的範本。

VERSACE耶誕形象廣告，也有為可愛毛孩打造的單品。（VERSACE提供）

Versace Greca Goddess小號肩背包(桃紅色)，9萬4000元。（VERSACE提供）

Versace La Meusa水晶嵌飾小女王包，價格店洽。（VERSACE提供）