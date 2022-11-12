國民黨南投縣長候選人許淑華12日回防南投市，她發揮母雞帶小雞精神，12日帶著南投市長侯選人張嘉哲，南投縣議員候選人洪浩原、紀百鍊、江秀春等，特地在中興新村各市場向民眾與攤商拜票，婆婆、媽媽攬著她的腰，不捨說：「怎麼瘦這麼多！」她感謝鄉親疼惜，將繼續往牆衝。
許淑華曾擔任過2屆南投市長，任內舉辦意麵節，甚至以意麵專車深入各偏鄉學校請學童免費吃意麵，成功打響南投意麵美食，讓她深受南投市民愛戴，每次選舉在南投市總獲得近六成得票率，面對長期支持者的噓寒問暖，讓她備感溫馨。
許淑華說，每次徒步拜票，很多婆婆、媽媽攬著她的腰，不捨說：「怎麼瘦這麼多！」掏給她食物要她多吃點，讓她覺得窩心，近期一連串站台、掃街拜票、舉辦座談會等，上周起喉嚨開始沙啞，熱心支持者塞給她喉糖，甚至幫忙熬煮膨大海，她要支持者放心，雖然聲音不是很好聽，不過活力、熱情十足，持續往前衝，迎向勝選。
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