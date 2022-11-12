NBA球星「魔獸」霍華德（DwightHoward）10日抵台，正式加盟T1聯盟桃園雲豹，讓全台球迷都相當興奮，希望能有巧遇或合照機會，近日有一名爆乳正妹與霍華德的合照在網路瘋傳，而這名正妹也被廣大網友神出來，是在IG擁有26萬粉絲的「Jessie Lee」。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」曬出一名爆乳正妹和霍華德的合照，並戲謔寫下：「明年這個時候應該會多很多小魔獸」，留言處也有不少酸民留不禮貌留言，讓正妹本尊也親自現身回覆「我是不知道我男友191（公分）、我178（公分）能不能生出一個200公分的小魔獸啦，昨晚過生日，剛好這位球員在男友朋友的健身房訓練，有幸陪他去追星，僅此而已，大家冷靜一點」。

正妹親自回應網友。(圖／取自Jessie Lee的IG)

而對於有網友留言「男友要哭哭了」，她則回：「（男友）看到他的偶像確實差點哭出來。」事後正妹也把貼文PO到IG限時動態，「真的假的？跟他合照過的女生都會懷孕？！別嚇我耶」，展現高EQ和幽默感。其實這名正妹在IG擁有超過26萬的粉絲追蹤，還有公眾人物藍勾勾認證，在網路上小有名氣，而她也不吝於分享火辣身材和日常生活，