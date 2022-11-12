台中市大同國小與伊甸基金會合作，舉辦特教宣導活動，讓學生體驗視、聽及肢障生在生活及學習上的困難。（大同國小提供／陳淑芬台中傳真）

台中市大同國小與伊甸基金會合作，舉辦特教宣導活動，讓學生體驗視、聽及肢障生在生活及學習上的困難。（大同國小提供／陳淑芬台中傳真）

台中市大同國小與伊甸基金會合作，今天舉辦特教宣導活動，讓學生體驗視、聽及肢障生在生活及學習上的困難。大同國小校長馬任賢表示，希望學生實際感受身障人士的不便，進而珍惜自我，並關懷及幫助身障生；學生們體驗過後都說，會好好照顧自己、並幫助身障朋友。

校方與伊甸基金會合作設計五關闖關活動，包括「心裡有數」體驗視障生走路、「比手畫腳」體驗聽障人士溝通及「伸出圓手」、「舉足輕重」、「快掃旋風」來體驗肢障人士生活，讓學生親身體驗身障者生活及學習的困難與不便

活動結束後的分享體驗時間，學生陳奕超分享體驗說，他體驗視障者過程彷彿被黑暗包圍，覺得很害怕和不安，還好有志工阿姨協助。他有感而發地表示，未來一定會幫忙身障朋友。

劉睿恩則說，他印象最深刻的關卡是「不用手來穿脫襪子鞋子」，他才發覺如果沒有手，生活真的太痛苦、太不方便了。

也有學生大呼幸運，廖晨甯表示，可以自由運用自己手腳、眼睛看的到、耳朵聽的到，是相當幸運的事，未來一定會好好珍惜及照顧身體。