投入競選連任的民進黨台南市長黃偉哲今（12）日在臉書表示，今天一早看著好多爸爸媽媽帶著小朋友，來搭乘這輛台南版的無限列車，因為進入DT668國王號彷彿穿越到一個歡樂無限、歡笑也無限的幸福空間，是共度親子時光最好的地點。

黃偉哲也跟鐵道迷及市民朋友報告，DT668是台鐵現存最大型蒸汽機車，擁有三項歷史紀錄，包括牽引力最大，噸位最重，以及最晚退休除役。

黃偉哲說，今天會從保安站出發，一路行駛至後壁站，「如果你在各車站剛好遇到了DT668國王號，歡迎你拍下來留言分享給我哦～」！