雖受疫情影響，台中市去年機車定檢率仍有82.7％的表現。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市有450家領有認可證的機車排氣檢驗站，台中市環保局今年評鑑出爐，今天舉辦「機車排氣檢驗站績優表揚」，有崑松機車行、宥佳輪業行及順發車行等40家檢驗站獲獎，由台中市副市長陳子敬頒獎，表揚績優表現，並以感恩餐會感謝對改善機車排放污染工作的貢獻。

台中市環保局今天舉行「機車排氣檢驗站績優表揚暨感恩餐會」活動，頒發「年度績優檢驗站」、「機車檢驗數績優獎」、「汰舊卓越獎」等獎項，並舉辦餐會感謝投入改善機車排放污染工作的努力。

環保局表示，台中市推動「藍天白雲行動計畫」，並提高補助淘汰老舊機車及換購電動機車政策，2018年底設籍中市的二行程機車有9萬3894輛，今年10月則有4萬2408輛，期間汰除5萬1486輛，減少5成以上的高污染二行程機車。

環保局指出，藉由各檢驗站通力協作，去年雖受疫情影響，台中市機車定檢率仍有82.7％高水準表現，在六都排名中首次躍居第一，期望今年能維持優異績效。

環保局呼籲民眾，機車出廠滿5年，應每年於行車執照發照月份前後一個月內實施排氣定期檢驗，若未於期限內完成排氣檢驗者，將處新台幣500元罰鍰；逾檢驗日起6個月，經通知後仍未改善者，將再處3000元罰鍰；若再通知後仍未改善者，最重可註銷其牌照。