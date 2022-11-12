臺北醫學大學校友總會今舉辦第1屆校友生醫新創論壇，邀請生醫領域新創校友分享學研創業經驗，除聚焦近年生醫產業熱門領域，包括AI智慧醫療、精準醫療、次世代基因定序技術等最新進展與現況，同時解析如何讓研究與市場需求結合，從實驗室走向新創公司。

有別於過往專注在臨床醫療發展與科研成果發表，這是北醫校友總會第1次舉辦新創論壇。北醫大校友總會理事長李靜蘭指出，期藉此強化校友與校友、校友與校園間的鏈結，建構資訊與資源流通平台，打造北醫創業生態系。

北醫大學董事長陳瑞杰說，北醫建校迄今有62年歷史，光是在校博、碩、學士就有近6000人，畢業校友更超過5萬人，在各行各業都有傑出校友，「以前學研單位是象牙塔，自己埋頭研究；現在則是強調生態圈」。除學校要走出去，也希望校友能回學校，透過新創論壇這類活動，讓在學學生或研究人員找到最適合的典範。

此次論壇中，圖爾思生物科技公司總經理劉君豪介紹次世代基因定序技術在微生物研究的應用。面對病原體不明的發燒患者，要確認感染病原體，傳統上需要透過培養，但有時不一定培養得出，甚至需要耗費很多時間，若能使用次世代基因定序檢測，最快24小時就能找出結果。當下一個大流行病來臨時，透過次世代基因定序進行微生物公共監測，有機會能更迅速找出未知的新興病原體。

除劉君豪，北醫大醫學資訊研究所特聘教授李友專也以「AI醫療大未來」為題，解析AI如何衝擊醫療的未來商機；富禾生醫創辦人李建謀則分享癌症免疫精準治療；此次新創論壇也邀請到國際NGS龍頭、去年甫在台灣成立分公司的Illumina台灣分公司營運長鄭裕翔參與座談。

李建謀表示，為讓臨床醫師更好理解病人的免疫缺失，該公司透過人工智慧演算法，將核心的精準免疫功能分析平台，區分出1700種以上的細胞亞群，概化成「免疫六力」。其中「癌症免疫指標」經過與醫院合作驗證後，證明此方法的專一性和敏感度可接近100％。

富禾生醫的循環腫瘤細胞液態切片技術使用約500ul的微少血液，透過多腫瘤標記，不僅能辨別出CTC的抗原標誌、幫助患者針對腫瘤特性篩選藥物，近期也與多家醫院合作，驗證該技術能夠區分出不同的癌種。李建謀表示，這些檢測技術未來能透過「實驗室開發檢測」（LDTs）的方式，實際在臨床上幫助病人篩選合適的標靶藥物，目前已在亞東醫院進行臨床試驗，可作為搭配臨床藥物診斷的工具，預計臺大、北榮、高醫也將著手進行此驗證。

北醫校友總會表示，對於新創團隊來說，將基因數據資料串連、分析，從中找到治療方向、藥物開發都是寶庫，希望透過這次的活動，攜手臨床單位開發基因體醫學潛力，建立基因體醫學生態系。