美國前總統川普(Donald Trump)在期中選舉接連失利，意料之外未現紅潮，昨日在海湖莊園被捕捉到，參與小女兒的婚禮彩排全程「結屎面」，可見心情大受選舉結果影響。

川普昨日在海湖莊園被捕捉到，參與小女兒的婚禮彩排全程「結屎面」，可見心情大受選舉結果影響。

綜合八卦網站《第六版》(Page Six)及福斯新聞頻道(FOXNews)報導，當地時間12日即將迎來美國前總統掌上明珠蒂芬妮（Tiffany Trump），與未婚夫布洛斯(Michael Boulos)的世紀婚禮，此前記者直擊川普位於佛州棕櫚灘的私人俱樂部「海湖莊園」(Mar-a-Lago)，只見76歲的他一身深藍色西裝現身街頭，被穿著碎花裙的小女兒挽著手，兩人緩緩走向新郎。

不過川普絲毫沒有待嫁女兒的心情，這段路走得特別艱辛，全程愁眉苦臉、時不時左顧右盼，因為他剛經歷一場毫無預期的滑鐵盧。對比一旁新人面露喜悅，形成強烈對比。

Grumpy Donald Trump spotted at daughter Tiffany's wedding rehearsal https://t.co/Kwp9wuogu7 pic.twitter.com/AugAgjojCl — New York Post (@nypost) November 11, 2022

據悉川普的準女婿布洛斯來頭可不小，出生奈及利亞顯赫家族布羅斯集團（Boulos Enterprises）的富二代，2018年與大4歲的蒂芬尼相識，此後開啟一段姊弟戀情；知情人士表示，婚禮當天預計有500名來自世界各地的賓客前來參加，將是一場相當奢華的世紀婚禮。