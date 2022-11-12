新北市永和一名「唐寶寶」（唐氏症患者）4日到某炸物店購買40元炸物，因沒錢付款，王姓老闆報警處理，事件曝光後引起網友撻伐，該店被狂刷負評，Google評論上也顯示「永久停業」，更傳出王老闆不堪輿論壓力輕生的消息。今（12）日王姓老闆首度在媒體前現身並還原事件經過，直說：「其實我內心也很愧疚」。

「沒發現他是唐氏症的患者，我們後來才知道，其實我內心也很愧疚」。王老闆在事件後首度回應，據《年代新聞》報導指出，王老闆表示，因炸物店是先結帳才製餐，但當天對方點餐後說要在背包裡面找錢，卻遲遲沒有付款，王老闆詢問是否能使用電子支付，或是找家人來幫忙，都沒有得到明確回應，又因為常遇到顧客棄單，以為是消費糾紛，才決定報警。

王老闆表示，孩子的媽媽來到現場後情緒激動，「她說你為什麼報警要抓一個孩子？40塊錢你們需要叫到警察？」這時老闆才意識到，原來顧客是唐氏症患者，「如果知道對方是唐寶寶根本不可能報警」，強調自己並沒有對母子倆咆哮，更沒有做出其他不禮貌的行為。

回顧整起事件，5日上午一名家長在臉書發文表示，患有唐氏症的孩子4日晚上想買一份炸物給阿公、阿嬤，發現自己忘記帶錢包，也馬上向炸滷店老闆道歉，「沒想到老闆開始大聲咆哮，並且馬上打電話叫警察，這舉動嚇壞了一個忘了帶錢的孩子」，她認為王老闆的態度傲慢，還說「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」，更痛批王老闆欺負唐寶寶，「一個沒有愛心的炸物店，我們只能把孩子帶回來再教育」。

這起事件爆發後，王老闆收到大量負評和惡意訊息，6日他請女性友人在臉書社團《爆料公社》發出聲明，「此次事件的發生，實際有著不一樣的順序與內容，需要澄清與過程原委說明」，表示自己被網友肉搜、公審，兩支手機有數百通電話，因此2天沒吃沒睡，精神狀況相當不好，已就醫服用鎮定劑，王老闆央求：「希望少數幾位網民們，不要有對他人生命過激的恐嚇字眼，好不好？」

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