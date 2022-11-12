民進黨彰化縣長候選人黃秀芳競選總部12日在芳苑舉辦大型造勢活動，行政院副院長沈榮津等站台，承諾黃秀芳提出的政見，中央都將力挺到底。（吳敏菁攝）

選戰倒數兩周，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳12日在芳苑舉辦大型造勢，行政院副院長沈榮津等站台，黃秀芳除提出恢復369敬老金、打造一鄉鎮一公托等政見，沈榮津掛保證未來中央都會挺到底。

黃秀芳競選總部12日在在芳苑鄉王功朝揚廟廣場舉辦「彰化‧大步向前走」大型造勢，數千人參與，行政院副院長沈榮津、前立法院院長蘇嘉全及王功子弟、主席蔡英文特助洪耀南、前縣長周清玉、魏明谷、立委陳素月、邱建富和各級候選人等站台助陣。

沈榮津表示，黃秀芳提出利用綠能發展社會福利等政見，中央都將力挺到底，彰濱種電將有2.8億元回饋彰化，風電租金也有3億元作為地方發展，中美貿易戰，1.8兆投資都回台灣，上周股票已大漲，科技高階都回台灣、台灣的機會來了，疾呼打電話催票投給黃秀芳。

民進黨主席蔡英文特助洪耀福站台強調，只要開出過去蔡英文在彰化的得票就贏了，最後關鍵兩周，疾呼幫忙拉票，並批評過去國民黨反前瞻，現在卻在割稻尾。

前立法院長蘇家全指出，彰化是農業縣，鄉下老大人最希望有政府關愛眼神，希望透過資源分配，有更好福利，黃秀芳說要恢復369等福利政見，是絕對可行，照顧地方的資源分配者不是中央，是縣市長，好好分配並不會破產，端看執政者的魄力和執行力。

周清玉、魏明谷、陳素月都強調，黃秀芳過去一直在地方耕耘， 20年前南彰反汙染事件，黃秀芳默默為地方努力，秀芳是可以上的，再拚一下給彰化更大福利，疾呼再辛苦就是這兩禮拜。