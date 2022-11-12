國民黨今舉行「再一起歡呼 六六大勝」六都造勢活動，活動在新北市板橋第一體育場登場，現場吸引萬名支持者到場。（黃敬文攝）

國民黨今舉行「再一起歡呼 六六大勝」六都造勢活動，活動在新北市板橋第一體育場登場，現場吸引萬名支持者到場，雖然六都候選人仍未到場，但現場「凍蒜」聲不斷，民眾高呼「拉票、催票、投票」、「六六大勝，當選當選」，高舉揮舞旗幟，並高唱團結就是力量，展現藍營候選人超高人氣。

造勢現場除了帶領支持者帶跳「愛人友宜舞」，也邀請金曲台語歌王許富凱接連演唱朗朗上口的台語歌，還有莊敬高職學生大跳啦啦隊，展現活力，板橋區126位里長也到場站台，板橋區市議員劉美芳、葉元之、林國春、周勝考、曾煥嘉也輪流進行政見發表。