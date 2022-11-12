今晚活動表訂7點開始，據記者實地觀察，約莫5時就有支持者陸續到場，多個同鄉會、產業公會、後援會成員魚貫進入會場力挺。（黃婉婷攝）

選戰倒數兩周，民進黨12日晚間選在凱達格蘭大道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會，為雙北候選人陳時中、林佳龍選情集氣，「三巨頭」總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌現身拉抬。活動未開始座位就已坐滿8成，還有民眾等待進場，人潮蔓延至景福門圓環，活動開始時，主持人林楚茵宣布現場已有3萬人到場支持。

為替雙北選情衝刺，蔡英文總統號召「辣台派」參與，還預告今日晚間將發表重要談話，其餘民進黨大咖賴清德、蘇貞昌都到場支持，有「南霸天」之稱的高雄市長陳其邁也特此北上助講，這也是陳其邁拚連任以來，首度北上替黨籍候選人站台。

今晚活動表訂7點開始，據記者實地觀察，約莫5時就有支持者陸續到場，多個同鄉會、產業公會、後援會成員魚貫進入會場；支持者多為年長者，還有不少夫妻帶著一家大小到場力挺，而年輕人則聚集在前台VIP區和舞台最後，現場共設置1個主螢幕、4個副螢幕，支持者看著宣傳影片也不斷揮舞旗幟，聲勢相當浩大。

主持人林楚茵、李坤城也在活動後宣布，統計到7時15分，現場已湧入3萬人到場支持，隨後便由來自高雄的知名樂團滅火器便帶來一連串組曲，炒熱現場氣氛，也首度曝光為陳時中所寫的《時鐘霆矣》，演唱時還高喊陳時中、林佳龍的名字，不少民眾瘋狂揮舞旗幟，跟著旋律一同搖擺，還有年輕支持者拿起手機錄影，並舉起「為台灣加油的」LED看版，現場氣氛相當熱鬧。