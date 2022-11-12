大陸山東省菏澤市日前有名女子和男友提了分手，雖然2人順利分手，但是男友的當會計媽媽卻不放過該她，竟然向她拋出2張清單，裡面卻是羅列了她與男友交往期間的各種消費，她見到這些清單內容差點昏倒，竟然連金額幾十元人民幣的麵條也要算進去，讓她有些無奈，不過她也表示雙方還在協商中。

綜合陸媒報導，山東省菏澤市有女子因個性不合，向男友提出分手，2人分手後，豈料男友的當會計媽媽竟然拋出2張清單，裡面列出2人戀愛時的各種消費內容，連牛奶、水果都要算進去，甚至還有麵條、月餅、桃酥、米等都不放過，她看到這2張清單後氣炸，也從沒想過會遇到這麼不可思議的狀況，不過目前雙方仍在協商中。

對方媽媽拋出的清單，連幾十元人民幣的麵條也要算進去。（翻攝自微博）

從羅列的清單中可見，其項目都是用手寫，金額小從幾十元至幾百元人民幣都有，其中幾十元的有2袋麵條、1袋大米、1袋小米、豬肉、雞肉、火龍果、芒果...等，而幾百元的有蜂蜜、月餅、太白酒、香菸、2.5升香油、1盒西洋蔘...等。

網友一見文章大呼不可思議，紛紛留言表示「男的照片可以放上來嗎？幫其他女生避雷」、「這輩子這位媽媽都不會有媳婦茶喝了，就讓自己的兒子永遠不用娶老婆吧」、「這也太詳細，想必每次購物的明細都留著」、「應該說分手快樂」、「恭喜啊！這以後結了婚還得了」。

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