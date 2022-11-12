桃園市立圖書館新總館爭議不斷，今又遭爆料電影院棟營運廠商，竟在未申請變更設計核可下私⾃施工，在2、3樓間做出夾層規畫為美⾷街，市府會勘發現廠商違規偷跑，將開罰並限期改善。無黨籍桃園市長候選人鄭寶清痛批，已構成賤收租⾦涉嫌貪瀆、圖利罪⾏，市府膽⼤妄為違法惡⾏，檢調機關應立即調查，將桃園市長鄭文燦的暗黑帝國徹查清楚。

鄭寶清指出，此案為廠商竄改設計的重⼤違規，且涉及建物內部結構的公共⼯程重⼤變更，嚴重影響公共安全⼈命問題，為維護市⺠的正當使⽤權益與⼈⾝安全，應對這間唯利是圖的⿊⼼廠商依法解約並施以最重處罰，還給市⺠⼀個公道以正視聽。

鄭寶清提到，針對總圖⼟地價值及營建成本被揭露⾼達200億元，但租⾦20年20億元，等於每年1億元，是完全不符成本效益的離譜租約，200億價值的⼟地及建築物竟然1年的租⾦僅 1億元，嚴重違反正常商業習慣，若借款200億的銀⾏利息2％計算，也每年要付4億元，如今卻每年只收1億元租⾦，就連付利息都明顯不夠。

鄭寶清痛批，顯然已構成嚴重的「賤收租⾦」涉嫌貪瀆、圖利罪⾏，市府如此膽⼤妄為的違法惡⾏，檢調機關應該⽴即著⼿⽴案調查，把鄭⽂燦的「暗⿊帝國」政商勾結利益輸送問題徹查清楚，該移送法辦重懲貪官汙吏絕不⼿軟，否則市⺠絕對會和他一起站出來「揭竿起義」懲兇除惡，確保市府的財產權益，讓⼈⺠⾟苦的納稅⾎汗錢不要變成貪官⿊商上下其⼿的犯罪溫床。