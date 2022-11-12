民進黨台北市長候選人陳時中於今出席台北市長公辦政見發表會，他說，選舉一開始，對手就把防疫成績打爛、打壞；兩位對手不斷在攻擊，幾乎要往死裡打。

陳時中也針對另外兩位候選人的政見提出質疑，提到國民黨候選人蔣萬安在辯論場上提到矽谷經驗；他說，台灣當然可以引進矽谷經驗，但在社會住宅的部分大可不必。蔣提出的長照三箭，說要讓聯醫在半年內成立500床，但其實一家機構最多只能設立200床，市聯醫是同一機構，在修法前最多只能有200床。

關於無黨籍黃珊珊，陳時中強調，現在市府所進行的好的政策，都會延續；若需要加大、加碼、加快，也都願意做，因為選舉是選賢與能，不會抹滅掉以前做得好的政策，會持續來做。

他說，但黃珊珊不斷強調自己的即戰力，如果真的有即戰力，那為何過去三年來看不到這樣的即戰力？例如在都更上，成就的案件非常少，社會住宅這兩年也只決標了131戶，這跟當初的目標差了非常多。

他說，但如果黃珊珊也認同居住正義、社會住宅應該要被完成，在三年前就可以來做，為什麼當初柯市長喊停的時候，黃珊珊都沒有相關的意見。陳時中質疑，黃珊珊不斷強調自己有即戰力，那為什麼三年前都不做？

陳時中呼籲台北市民，如果2014年投票給柯文哲，如果大家現在覺得很失望，請大家把票投給他，讓陳時中來替大家努力。如果厭倦了政治鬥爭，厭倦了一個市長無心市政，厭倦台北市民永遠只是市長往上爬的工具，也請給陳時中一個機會。

他說，如果覺得大巨蛋在停工的時候，自己會長大很奇怪，如果厭倦了有人是說一套做一套，如果對台北在施政滿意度永遠是最後一名很不服氣，也請給陳時中一個機會。